российский удар по Харькову: спасатели ликвидировали пожар на предприятии

В Харькове ликвидировали пожар на предприятии, который возник в результате ракетного обстрела. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ГСЧС.

Детали

В Харькове ликвидирован пожар на предприятии, вызванный ракетным обстрелом россиян. Количество пострадавших возросло до 21. Погибло 7 человек - рассказали спасатели.

Напомним

23 мая около 10:30 оккупанты попали по гражданскому предприятию Харькова. Произошло возгорание производственного цеха. Семь человек погибли.

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