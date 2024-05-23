"Слова не перехватывают ракеты": на фоне ударов рф по Харькову Кулеба призвал передать Украине больше систем Patriot

Последние массированные атаки россии по Харькову - очередное доказательство того, что Украина нуждается в усилении ПВО, в частности еще больше систем Patriot. Об этом на своей странице в соцсети X заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Детали

россия нанесла многочисленные ракетные удары по Харькову и Люботину, что привело к жертвам и разрушениям. Эта ужасная атака должна напомнить всем в мире, что Украине все еще срочно нужны семь систем Patriot - заявил Кулеба.

Он также в очередной раз поблагодарил Германию за передачу еще одной системы ПВО и подчеркнул, что этого до сих пор недостаточно.

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Без названий и позора, но я еще раз призываю страны, которые имеют системы Patriot, ускорить принятие решений и предоставить эти системы Украине. Я считаю, что семь систем Patriot - это невысокая цена за долговременный мир в Европе. Но они нужны сейчас, а не завтра. К сожалению, одни слова солидарности не перехватывают российские ракеты - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним

23 мая около 10:30 оккупанты попали по гражданскому предприятию Харькова. Произошло возгорание производственного цеха. Предварительно, обстрел был осуществлен ракетами С-300 или С-400.

Как заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, количество погибших в результате российского обстрела Харькова возросло до семи, еще 16 человек получили ранения.