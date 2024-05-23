"Слова не перехоплюють ракети": на тлі ударів рф по Харкову Кулеба закликав передати Україні більше систем Patriot
Київ • УНН
Масовані ракетні удари Росії по Харкову підкреслюють нагальну потребу України в семи системах протиповітряної оборони Patriot для перехоплення російських ракет і запобігання подальшим жертвам і руйнуванням.
Останні масовані атаки росії по Харкову - черговий доказ того, що Україна потребує посилення ППО, зокрема ще більше систем Patriot. Про це на своїй сторінці в соцмережі X заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
Деталі
росія завдала численних ракетних ударів по Харкову та Люботину, що призвело до жертв та руйнувань. Ця жахлива атака має нагадати всім у світі, що Україні все ще терміново потрібні сім систем Patriot
Він також вчергове подякував Німеччині за передачу ще однієї системи ППО та наголосив, що цього досі не достатньо.
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Без назв і ганьби, але я ще раз закликаю країни, які мають системи Patriot, пришвидшити прийняття рішень і надати ці системи Україні. Я вважаю, що сім систем Patriot - це невисока ціна за довготривалий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, одні слова солідарності не перехоплюють російські ракети
Нагадаємо
23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Попередньо, обстріл був здійснений ракетами С-300 або С-400.
Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість загиблих в результаті російського обстрілу Харкова зросла до семи, ще 16 людей отримали поранення.