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"Слова не перехоплюють ракети": на тлі ударів рф по Харкову Кулеба закликав передати Україні більше систем Patriot

"Слова не перехоплюють ракети": на тлі ударів рф по Харкову Кулеба закликав передати Україні більше систем Patriot

Київ • УНН

 • 18338 перегляди

Масовані ракетні удари Росії по Харкову підкреслюють нагальну потребу України в семи системах протиповітряної оборони Patriot для перехоплення російських ракет і запобігання подальшим жертвам і руйнуванням.

Останні масовані атаки росії по Харкову - черговий доказ того, що Україна потребує посилення ППО, зокрема ще більше систем Patriot. Про це на своїй сторінці в соцмережі X заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Деталі 

росія завдала численних ракетних ударів по Харкову та Люботину, що призвело до жертв та руйнувань. Ця жахлива атака має нагадати всім у світі, що Україні все ще терміново потрібні сім систем Patriot

- заявив Кулеба. 

Він також вчергове подякував Німеччині за передачу ще однієї системи ППО та наголосив, що цього досі не достатньо.

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Без назв і ганьби, але я ще раз закликаю країни, які мають системи Patriot, пришвидшити прийняття рішень і надати ці системи Україні. Я вважаю, що сім систем Patriot - це невисока ціна за довготривалий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, одні слова солідарності не перехоплюють російські ракети

- заявив Дмитро Кулеба. 

Нагадаємо 

 23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Попередньо, обстріл був здійснений ракетами С-300 або С-400.

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість загиблих в результаті російського обстрілу Харкова зросла до семи, ще 16 людей отримали поранення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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