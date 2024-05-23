"Слова не перехоплюють ракети": на тлі ударів рф по Харкову Кулеба закликав передати Україні більше систем Patriot

Останні масовані атаки росії по Харкову - черговий доказ того, що Україна потребує посилення ППО, зокрема ще більше систем Patriot. Про це на своїй сторінці в соцмережі X заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Деталі

росія завдала численних ракетних ударів по Харкову та Люботину, що призвело до жертв та руйнувань. Ця жахлива атака має нагадати всім у світі, що Україні все ще терміново потрібні сім систем Patriot

Він також вчергове подякував Німеччині за передачу ще однієї системи ППО та наголосив, що цього досі не достатньо.

Ворог поцілив по залізничній інфраструктурі Харківщини: є влучання, шість залізничників поранені

Глава МЗС України нагадав, що кожен день зволікань і дебатів не тільки коштує життів, але й наближає можливість більшої війни в Європі

Без назв і ганьби, але я ще раз закликаю країни, які мають системи Patriot, пришвидшити прийняття рішень і надати ці системи Україні. Я вважаю, що сім систем Patriot - це невисока ціна за довготривалий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, одні слова солідарності не перехоплюють російські ракети