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Кількість загиблих через атаку рф на Харків зросла до семи

Кількість загиблих через атаку рф на Харків зросла до семи

Київ • УНН

 • 82336 перегляди

Кількість загиблих в результаті російського обстрілу Харкова зросла до семи, ще 16 людей отримали поранення.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до семи, йдеться у повідомленні Нацполіції, передає УНН

"Кількість загиблих людей зросла до семи", - повідомили у Нацполіції. 

Доповнення

Ще 16 людям надається медична допомога.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, було 9 ракетних ударів по самому Харкову, ще три по населеному пункту Люботин. 

У Харкові влучання зафіксовано по Холодногірському та Основ‘янському районах. Як вказав Синєгубов, підприємство, куди здійснено атаку - цивільне, звичайна друкарня.

"Ніяких військових об'єктів ані тут ані поруч немає. На підприємстві під час удару працювали більш як 50 працівників… Один удар був безпосередньо в цех", - розповів голова ОВА. 

Триває розбір завалів та пошук постраждалих громадян. 

Нагадаємо 

 23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Попередньо, обстріл був здійснений ракетами С-300 або С-400.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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