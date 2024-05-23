Кількість загиблих через атаку рф на Харків зросла до семи
Київ • УНН
Кількість загиблих в результаті російського обстрілу Харкова зросла до семи, ще 16 людей отримали поранення.
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до семи, йдеться у повідомленні Нацполіції, передає УНН.
"Кількість загиблих людей зросла до семи", - повідомили у Нацполіції.
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Ще 16 людям надається медична допомога.
За даними голови ОВА Олега Синєгубова, було 9 ракетних ударів по самому Харкову, ще три по населеному пункту Люботин.
У Харкові влучання зафіксовано по Холодногірському та Основ‘янському районах. Як вказав Синєгубов, підприємство, куди здійснено атаку - цивільне, звичайна друкарня.
"Ніяких військових об'єктів ані тут ані поруч немає. На підприємстві під час удару працювали більш як 50 працівників… Один удар був безпосередньо в цех", - розповів голова ОВА.
Триває розбір завалів та пошук постраждалих громадян.
Нагадаємо
23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Попередньо, обстріл був здійснений ракетами С-300 або С-400.