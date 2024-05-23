Количество погибших из-за атаки рф на Харьков возросло до семи

Количество погибших в результате обстрела Харькова возросло до семи, говорится в сообщении Нацполиции, передает УНН.

"Количество погибших людей возросло до семи", - сообщили в Нацполиции.

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Еще 16 людям оказывается медицинская помощь.

По данным главы ОВА Олега Синегубова, было 9 ракетных ударов по самому Харькову, еще три по населенному пункту Люботин.

В Харькове попадания зафиксированы по Холодногорскому и Основянскому районам. Как указал Синегубов, предприятие, куда осуществлена атака - гражданское, обычная типография.

"Никаких военных объектов ни здесь ни рядом нет. На предприятии во время удара работали более 50 работников... Один удар был непосредственно в цех", - рассказал глава ОВА.

Продолжается разбор завалов и поиск пострадавших граждан.

Напомним

23 мая около 10:30 оккупанты попали по гражданскому предприятию Харькова. Произошло возгорание производственного цеха. Предварительно, обстрел был осуществлен ракетами С-300 или С-400.