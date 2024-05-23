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російський удар по Харкову: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві

російський удар по Харкову: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві

Київ • УНН

 • 20345 перегляди

Пожежу на підприємстві в Харкові, спричинену російським ракетним обстрілом, в результаті якого загинуло 7 людей, а загалом постраждала 21 особа, загалом ліквідовано.

У Харкові ліквідували пожежу на підприємстві, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу. Про це пише УНН з посиланням на заяву ДСНС.

Деталі

У Харкові ліквідовано пожежу на підприємстві, спричинену ракетним обстрілом росіян. Кількість постраждалих зросла до 21. Загинуло 7 людей  

- розповіли рятувальники. 

Нагадаємо

23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Семеро людей загинули.

"Слова не перехоплюють ракети": на тлі ударів рф по Харкову Кулеба закликав передати Україні більше систем Patriot23.05.24, 13:56 • 18338 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП
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