російський удар по Харкову: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві

У Харкові ліквідували пожежу на підприємстві, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу. Про це пише УНН з посиланням на заяву ДСНС.

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У Харкові ліквідовано пожежу на підприємстві, спричинену ракетним обстрілом росіян. Кількість постраждалих зросла до 21. Загинуло 7 людей - розповіли рятувальники.

Нагадаємо

23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Семеро людей загинули.

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