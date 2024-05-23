російський удар по Харкову: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві
Київ • УНН
Пожежу на підприємстві в Харкові, спричинену російським ракетним обстрілом, в результаті якого загинуло 7 людей, а загалом постраждала 21 особа, загалом ліквідовано.
У Харкові ліквідували пожежу на підприємстві, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу. Про це пише УНН з посиланням на заяву ДСНС.
Деталі
У Харкові ліквідовано пожежу на підприємстві, спричинену ракетним обстрілом росіян. Кількість постраждалих зросла до 21. Загинуло 7 людей
Нагадаємо
23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Семеро людей загинули.
"Слова не перехоплюють ракети": на тлі ударів рф по Харкову Кулеба закликав передати Україні більше систем Patriot23.05.24, 13:56 • 18338 переглядiв