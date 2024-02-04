Российский телеграм-канал утверждает, что расстрелянный пилот Ту-95 Стегачев жив

Один из российских телеграмм-каналов утверждает, что российский пилот бомбардировщика Ту-95 Олег Стегачев, которого накануне объявили расстрелянным, жив. Об этом пишет ASTRA, передает УНН.

Детали

"Пока конкретики нет, но летчик Ту-95 заявлен ГУР Украины, жив. ... Был бытовой конфликт, стреляли из травмата. В больнице лечится. Расходимся", - написал анонимный пользователь.

Подтверждений этой информации нет.

Контекст

3 февраля ГУР Украины заявило о расстреле пилота бомбардировщика Ту-95 Олега Стегачева в Энгельсе. По информации, он получил огнестрельные ранения. Разведке Украины неизвестно, выжил ли пилот.

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