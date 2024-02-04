Російський телеграм-канал стверджує, що розстріляний пілот Ту-95 Стегачов живий
Київ • УНН
Російський телеграм-канал стверджує, що пілот російського бомбардувальника Ту-95, якого українська розвідка назвала загиблим, насправді живий і лікується в лікарні від вогнепального поранення.
Один із російських телеграм-каналів стверджує, що російський пілот бомбардувальника Ту-95 Олег Стегачов, якого напередодні оголосили розстріляний, живий. Про це пише ASTRA, передає УНН.
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"Поки що конкретики немає, але льотчик Ту-95 заявлений ГУР України, живий. … Був побутовий конфлікт, стріляли з травмату. У лікарні лікується. Розходимося". — написав анонімний користувач.
Підтверджень цієї інформації немає.
Контекст
3 лютого ГУР України заявило про розстріл пілота бомбардувальника Ту-95 Олега Стегачова в Енгельсі. За інформацією, він отримав вогнепальні поранення. Розвідці України невідомо, чи вижив пілот.
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