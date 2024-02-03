В енгельсі у рф розстріляли командира екіпажу Ту-95 - ГУР
Київ • УНН
За даними української розвідки, в російському місті енгельс був розстріляний пілот російського стратегічного бомбардувальника Ту-95
У місті енгельс у росії розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 - майора олега стєгачьова. Вказаний пілот вкс рф служив на авіабазі "енґельс" - він безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у суботу, пише УНН.
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"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у російському місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора стєґачьова олєґа сєрґєєвіча", - повідомили у розвідці у соцмережах.
Зазначається, що "вказаний пілот вкс рф народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі "енґельс" (в/ч 06987) - він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей".
"Внаслідок атаки олєґ стєґачьов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні - уточнюємо", - вказали у розвідці.
"Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата - ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички. Справедливість - невідворотна!" - наголосили у ГУР.
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