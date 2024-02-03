В энгельсе в рф расстреляли командира экипажа Ту-95 - ГУР

В городе энгельс в россии расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 - майора олега стегачева. Указанный пилот вкс рф служил на авиабазе "энгельс" - он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в субботу, пишет УНН.

Детали

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: в российском городе энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 - майора стегачева олега сергеевича", - сообщили в разведке в соцсетях.

Отмечается, что "указанный пилот вкс рф родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "энгельс" (в/ч 06987) - он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийств наших людей".

"В результате атаки олег стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет - уточняем", - указали в разведке.

"Напоминаем, что всех военных преступников ждет расплата - мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки. Справедливость - неотвратима!" - отметили в ГУР.

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