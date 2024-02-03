В энгельсе в рф расстреляли командира экипажа Ту-95 - ГУР
По данным украинской разведки, в российском городе энгельс был расстрелян пилот российского стратегического бомбардировщика Ту-95.
Бой Усика с Фьюри в Саудовской Аравии официально перенесли
Запланированный на 17 февраля в Саудовской Аравии бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри был официально перенесен после того, как Фьюри получил неожиданную травму во время тренировки.
Газопровод в Херсонской громаде был поврежден из-за атаки рф, газоснабжение уже восстановили - ГВА
Газопровод в Херсонской громаде был поврежден российской атакой, но поставки были полностью восстановлены в тот же день.
Украина из-за профицита передала излишки электричества Польше, сегодня экспорт в Молдову - Минэнерго
Из-за профицита электроэнергии в Украине был осуществлен экспорт электроэнергии в Польшу, а на сегодня запланирован экспорт в Молдову, хотя атаки на энергетические объекты вызвали перебои в поставках.
В Кривом Роге после атаки рф вернули свет в большинство домов, но более 1,3 тыс. домов до сих пор без тепла - ОВА
Электроснабжение большинства домов и объектов критической инфраструктуры в Кривом Роге было восстановлено после ночной атаки беспилотниками, но более 1 300 домов остаются без тепла.
Удар рф повредил зернохранилище в Полтавской области, часть урожая там уничтожена - ОВА
Российские удары повредили заполненное зернохранилище в Полтавской области, уничтожив часть хранившегося урожая.
В Кривом Роге из-за ночной атаки рф до сих пор без света 2,5 тыс. домов, графики отключений могут коснуться 35 тысяч домов - Минэнерго
Из-за атаки вражеских беспилотников в Кривом Роге до сих пор обесточены 2 500 домохозяйств, а для стабилизации ситуации введены аварийные графики, которые могут ограничить электроснабжение до 35 000 домов.
Трагическое ДТП в Ровенской области оставило без родителей 13 детей - ОВА
В результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Ровенской области Украины погибли четверо родителей, а 13 детей остались сиротами.
Пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ - источник
Источник указывает, что пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ.
Дуда заявил, что не знает, вернет ли Украина Крым: украинский посол отреагировал, МИД Польши и польский президент разъяснили
Комментарии президента Польши Анджея Дуды относительно того, вернет ли Украина Крым, вызвали реакцию со стороны посла Украины.