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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский корабль с "Калибрами" дежурит в Черном море: сколько ракет на борту

российский корабль с "Калибрами" дежурит в Черном море: сколько ракет на борту

Киев  •  УНН

 • 2513 просмотра

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В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет "Калибр".

В Черном море дежурит российский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом в Facebook информируют Военно-Морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро понедельника, 24 февраля, россия держит в Черном море ракетоноситель.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет

- говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 3 судна, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.

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"рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - отмечается в сообщении.

Напомним

Стали известны подробности атаки вражеских дронов по Киеву вечером 23 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, в Деснянском районе столицы на открытой местности упали обломки сбитого дрона.

россия стремится оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей - Сырский23.02.25, 15:24 • 17065 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
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