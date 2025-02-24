российский корабль с "Калибрами" дежурит в Черном море: сколько ракет на борту

В Черном море дежурит российский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом в Facebook информируют Военно-Морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро понедельника, 24 февраля, россия держит в Черном море ракетоноситель.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 3 судна, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.

"рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - отмечается в сообщении.

Напомним

Стали известны подробности атаки вражеских дронов по Киеву вечером 23 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, в Деснянском районе столицы на открытой местности упали обломки сбитого дрона.

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