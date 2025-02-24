російський корабель з "Калібрами" чергує в Чорному морі: скільки ракет на борту

У Чорному морі чергує російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це у Facebook інформують Військово-Морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Зазначається, що станом на ранок понеділка, 24 лютого, росія тримає у Чорному морі ракетоносій.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 3 судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо

Стали відомі подробиці атаки ворожих дронів по Києву ввечері 23 лютого. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Київської обласної війсмькової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Деснянському районі столиці на відкритій місцевості впали уламки збитого дрону.

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