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05:23 • 20530 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124018 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183473 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147828 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139219 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117555 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108134 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103007 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142694 перегляди

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російський корабель з "Калібрами" чергує в Чорному морі: скільки ракет на борту

російський корабель з "Калібрами" чергує в Чорному морі: скільки ракет на борту

Київ • УНН

 • 25654 перегляди

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 ракет "Калібр".

У Чорному морі чергує російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це у Facebook інформують Військово-Морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на ранок понеділка, 24 лютого, росія тримає у Чорному морі ракетоносій.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет

- йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 3 судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.

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"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо

Стали відомі подробиці атаки ворожих дронів по Києву ввечері 23 лютого. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Київської обласної війсмькової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Деснянському районі столиці на відкритій місцевості впали уламки збитого дрону.

росія прагне відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних та південних областей - Сирський23.02.25, 15:24 • 20071 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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