российский FPV-дрон убил двух медиков на Харьковщине
Киев • УНН
Вблизи села Червона Хвиля оккупанты ударили дроном по авто экстренной помощи. Погибли 27-летний врач и техник, еще один работник госпитализирован.
В Харьковской области российские военные атаковали автомобиль экстренной медицинской помощи FPV-дроном, в результате чего погибли двое медиков. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 15 марта около 05:00 вблизи села Красная Волна Купянского района российские военные целенаправленно ударили дроном по машине скорой помощи, которая двигалась по дороге.
В результате атаки погибли 27-летний врач и медицинский техник. Еще один работник бригады, 53-летний мужчина, получил ранения и был госпитализирован.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей. Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
