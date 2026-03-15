російський FPV-дрон убив двох медиків на Харківщині
Київ • УНН
Поблизу села Червона Хвиля окупанти вдарили дроном по авто екстреної допомоги. Загинули 27-річний лікар і технік, ще одного працівника госпіталізовано.
На Харківщині російські військові атакували автомобіль екстреної медичної допомоги FPV-дроном, унаслідок чого загинули двоє медиків. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 15 березня близько 05:00 поблизу села Червона Хвиля Куп’янського району російські військові цілеспрямовано вдарили дроном по машині швидкої допомоги, яка рухалася дорогою.
Унаслідок атаки загинули 27-річний лікар та медичний технік. Ще один працівник бригади, 53-річний чоловік, отримав поранення і був госпіталізований.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Досудове розслідування проводять за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
