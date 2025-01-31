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Российский дрон утром атаковал центр Краматорска: что известно

Российский дрон утром атаковал центр Краматорска: что известно

Киев  •  УНН

 • 10618 просмотра

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Российские войска атаковали центр Краматорска БПЛА, без жертв. За сутки в Донецкой области зафиксировано 3784 вражеских удара, 1 погибший и 18 раненых, повреждено 89 гражданских объектов.

Краматорск в Донецкой области сегодня утром снова подвергся атаке российских войск, сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook в пятницу, пишет УНН.

Сегодня утром в 10:30 Краматорск подвергся вражескому удару - центральная часть города. По предварительной информации, ударный БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений

- написал Гончаренко.

Дополнение

По данным ГУНП в Донецкой области, за минувшие сутки в области из-за атак рф один погибший и 18 раненых, из них двое детей. Полицейские зафиксировали 3 784 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору. Под огнем были 14 населенных пунктов, разрушениям подверглись 89 гражданских объектов, из них 83 жилых дома:

  • Иванополье россияне накрыли из артиллерии - убили мирного жителя, повредили 10 частных домов.
    • Краматорск враг атаковал из РСЗО «Торнадо-С» с осколочно-фугасным снарядом. По уточненным данным, ранены 11 человек, из них двое детей, 7 и 8 лет. Повреждены 6 многоквартирных домов.
      • По Покровску оккупанты ударили бомбой «ФАБ-250» и дронами - пятеро гражданских лиц получили ранения, повреждены 9 частных домов, эвакуационный и гражданский автомобили.
        • На Белицкое россия сбросила фугасную бомбу мощностью 500 кг - травмированы двое жителей, повреждены 4 многоквартирных дома и админздание.
          • Константиновка подверглась ударам двумя бомбами «ФАБ-250», БпЛА, артиллерией, повреждено 6 частных домов.
            • В Тихоновке Краматорского района в результате попадания авиабомбы «УМПБ Д-30СН» повреждены 8 частных домохозяйств.
              • В Лимане пострадали 2 частных дома, в Белокузьминовке - 6, в Федоровке - 1.
                • По селу Комар войска рф попали бомбой «УМПБ Д-30СН» - поврежден 31 частный дом.

                  Российская атака на Краматорск: пострадавших уже 1330.01.25, 13:55 • 31609 просмотров

                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

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