Російський дрон вранці атакував центр Краматорська: що відомо
Київ • УНН
Російські війська атакували центр Краматорська БпЛА, без жертв. За добу в Донецькій області зафіксовано 3784 ворожих удари, 1 загиблий та 18 поранених, пошкоджено 89 цивільних об'єктів.
Краматорськ у Донецькій області сьогодні вранці знову зазнав атаки російських військ, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook у п'ятницю, пише УНН.
Сьогодні вранці о 10:30 Краматорськ зазнав ворожого удару - центральна частина міста. За попередньою інформацією, ударний БпЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань
Доповнення
За даними ГУНП в Донецькій області, за минулу добу в області через атаки рф один загиблий і 18 поранених, з них двоє дітей. Поліцейські зафіксували 3 784 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем були 14 населених пунктів, руйнувань зазнали 89 цивільних об’єктів, з них 83 житлових будинки:
- Іванопілля росіяни накрили з артилерії - вбили мирного жителя, пошкодили 10 приватних осель.
- Краматорськ ворог атакував з РСЗВ «Торнадо-С» з осколково-фугасним снарядом. За уточненими даними, поранено 11 людей, з них двоє дітей, 7 і 8 років. Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків.
- По Покровську окупанти вдарили бомбою «ФАБ-250» та дронами – п’ятеро цивільних осіб отримали поранення, пошкоджено 9 приватних будинків, евакуаційний та цивільний автомобілі.
- На Білицьке росія скинула фугасну бомбу потужністю 500 кг – травмовано двох жителів, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки та адмінбудівлю.
- Костянтинівка зазнала ударів двома бомбами «ФАБ-250», БпЛА, артилерією, пошкоджено 6 приватних будинків.
- У Тихонівці Краматорського району внаслідок влучання авіабомби «УМПБ Д-30СН» пошкоджено 8 приватних домогосподарств.
- У Лимані постраждали 2 приватних будинки, в Білокузьминівці – 6, у Федорівці – 1.
- По селу Комар війська рф поцілили бомбою «УМПБ Д-30СН» - пошкоджено 31 приватний будинок.
Російська атака на Краматорськ: постраждалих уже 1330.01.25, 13:55 • 38798 переглядiв