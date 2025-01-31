Російський дрон вранці атакував центр Краматорська: що відомо

Краматорськ у Донецькій області сьогодні вранці знову зазнав атаки російських військ, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook у п'ятницю, пише УНН.

Сьогодні вранці о 10:30 Краматорськ зазнав ворожого удару - центральна частина міста. За попередньою інформацією, ударний БпЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань - написав Гончаренко.

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За даними ГУНП в Донецькій області, за минулу добу в області через атаки рф один загиблий і 18 поранених, з них двоє дітей. Поліцейські зафіксували 3 784 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем були 14 населених пунктів, руйнувань зазнали 89 цивільних об’єктів, з них 83 житлових будинки:

Іванопілля росіяни накрили з артилерії - вбили мирного жителя, пошкодили 10 приватних осель.

Краматорськ ворог атакував з РСЗВ «Торнадо-С» з осколково-фугасним снарядом. За уточненими даними, поранено 11 людей, з них двоє дітей, 7 і 8 років. Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків.

По Покровську окупанти вдарили бомбою «ФАБ-250» та дронами – п’ятеро цивільних осіб отримали поранення, пошкоджено 9 приватних будинків, евакуаційний та цивільний автомобілі.

На Білицьке росія скинула фугасну бомбу потужністю 500 кг – травмовано двох жителів, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки та адмінбудівлю.

Костянтинівка зазнала ударів двома бомбами «ФАБ-250», БпЛА, артилерією, пошкоджено 6 приватних будинків.

У Тихонівці Краматорського району внаслідок влучання авіабомби «УМПБ Д-30СН» пошкоджено 8 приватних домогосподарств.

У Лимані постраждали 2 приватних будинки, в Білокузьминівці – 6, у Федорівці – 1.

По селу Комар війська рф поцілили бомбою «УМПБ Д-30СН» - пошкоджено 31 приватний будинок.

Російська атака на Краматорськ: постраждалих уже 13