Російська атака на Краматорськ: постраждалих уже 13
Київ • УНН
У результаті атаки рф на Краматорськ постраждало 12 осіб. Серед поранених двоє дітей, інформація станом на 13:30.
У результаті атаки рф на Краматорськ постраждало вже 13 осіб, у тому числі - двоє дітей, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
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"Кількість поранених у Краматорську зросла до 13", - повідомив Філашкін оновлені на 13:50 дані.
Раніше голова ОВА повідомляв, що через ворожий удар у місті постраждали у тому числі двоє дітей - 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка. Обсяги пошкоджень встановлюють.
Донеччина знову під масовими обстрілами рф: постраждали діти та зруйновано десятки будинків30.01.25, 13:22 • 29945 переглядiв