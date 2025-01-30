Російська атака на Краматорськ: постраждалих уже 13

У результаті атаки рф на Краматорськ постраждало вже 13 осіб, у тому числі - двоє дітей, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

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"Кількість поранених у Краматорську зросла до 13", - повідомив Філашкін оновлені на 13:50 дані.

Раніше голова ОВА повідомляв, що через ворожий удар у місті постраждали у тому числі двоє дітей - 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка. Обсяги пошкоджень встановлюють.

Донеччина знову під масовими обстрілами рф: постраждали діти та зруйновано десятки будинків