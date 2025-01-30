Российская атака на Краматорск: пострадавших уже 13
Киев • УНН
В результате атаки рф на Краматорск пострадало 12 человек. Среди раненых двое детей, информация по состоянию на 13:30.
В результате атаки рф на Краматорск пострадало уже 13 человек, в том числе - двое детей, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Количество раненых в Краматорске возросло до 13", - сообщил Филашкин обновленные на 13:50 данные.
Ранее глава ОВА сообщал, что из-за вражеского удара в городе пострадали в том числе двое детей - 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. Объемы повреждений устанавливаются.
Донецкая область снова под массовыми обстрелами рф: пострадали дети и разрушены десятки домов30.01.25, 13:22 • 9465 просмотров