Российская атака на Краматорск: пострадавших уже 13

В результате атаки рф на Краматорск пострадало уже 13 человек, в том числе - двое детей, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Количество раненых в Краматорске возросло до 13", - сообщил Филашкин обновленные на 13:50 данные.

Ранее глава ОВА сообщал, что из-за вражеского удара в городе пострадали в том числе двое детей - 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. Объемы повреждений устанавливаются.

Донецкая область снова под массовыми обстрелами рф: пострадали дети и разрушены десятки домов