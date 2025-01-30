Российская атака на Краматорск: пострадавших уже 13

ukenru
Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
11:49 • 31598 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
11:20 • 56330 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
11:09 • 52817 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
10:25 • 77054 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
09:58 • 90008 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Эксклюзив
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
08:09 • 100783 просмотра

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Эксклюзив
Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня
07:42 • 103360 просмотра

Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января
30 января, 04:30 • 119860 просмотра

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

Эксклюзив
АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт
29 января, 14:33 • 123310 просмотра

АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты
29 января, 13:37 • 126730 просмотра

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты изменили правила выплаты пенсий на ВОТ с 2025 года

Оккупанты изменили правила выплаты пенсий на ВОТ с 2025 года

30 января, 03:21 • 101470 просмотра
В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

30 января, 04:28 • 100900 просмотра
Авиакатастрофа в Вашингтоне: пассажирский самолет и военный вертолет после столкновения упали в реку

Авиакатастрофа в Вашингтоне: пассажирский самолет и военный вертолет после столкновения упали в реку

30 января, 04:46 • 101895 просмотра
Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

30 января, 05:27 • 103769 просмотра
Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

07:57 • 72377 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 201044 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 202903 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 193139 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 187498 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 254215 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

11:39 • 33697 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 119860 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 107537 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

29 января, 16:44 • 107482 просмотра
Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

29 января, 16:44 • 107264 просмотра
Актуальное
Российская атака на Краматорск: пострадавших уже 13

Российская атака на Краматорск: пострадавших уже 13

Киев  •  УНН

 • 8653 просмотра

Read in English

В результате атаки рф на Краматорск пострадало 12 человек. Среди раненых двое детей, информация по состоянию на 13:30.

В результате атаки рф на Краматорск пострадало уже 13 человек, в том числе - двое детей, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Количество раненых в Краматорске возросло до 13", - сообщил Филашкин обновленные на 13:50 данные.

Ранее глава ОВА сообщал, что из-за вражеского удара в городе пострадали в том числе двое детей - 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. Объемы повреждений устанавливаются.

Донецкая область снова под массовыми обстрелами рф: пострадали дети и разрушены десятки домов30.01.25, 13:22 • 9465 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kramatorskКраматорск

Обратиться по вопросам размещения рекламы