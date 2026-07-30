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российский дрон целенаправленно атаковал пожарный автомобиль ГСЧС в Херсонской области

Киев • УНН

 • 3596 просмотра

российский беспилотник целенаправленно ударил по пожарной машине ГСЧС в Херсонской области. Личный состав не пострадал, но техника загорелась.

российский дрон целенаправленно атаковал пожарный автомобиль ГСЧС в Херсонской области

Российский беспилотник целенаправленно атаковал пожарный автомобиль ГСЧС во время выполнения служебных задач в Херсонской области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

В результате попадания беспилотника была повреждена кабина пожарного автомобиля, после чего техника загорелась.

В ГСЧС отметили, что личный состав не пострадал.

К счастью, личный состав не пострадал

– сообщили спасатели.

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Степан Гафтко

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