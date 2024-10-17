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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские захватчики убеждают детей на ВОТ Украины присоединяться к ВС рф и получать военные специальности

Российские захватчики убеждают детей на ВОТ Украины присоединяться к ВС рф и получать военные специальности

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 15:05  •  4838 просмотра

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В оккупированном Луганске состоится пропагандистское мероприятие для популяризации военных профессий среди детей. Россия пытается воспитать лояльность к оккупационному режиму и привлечь подростков к службе в армии.

В оккупированном Луганске состоится пропагандистское мероприятие рф, рассчитанное на то, чтобы «популяризировать» среди детей ТОТ Луганщины разного плана квалификации в военном деле в пользу армии захватчиков.

Пишет УНН со ссылкой на Сопротивление.

Россияне агитируют детей на ВОТ Украины получать военные специальности.

По данным Сопротивления, 19 октября во временно оккупированном Луганске пройдет так называемый день открытых дверей по поводу военного дела.

Мероприятие рассчитано на то, чтобы «популяризировать» наиболее востребованные специальности на рынке труда среди старшеклассников.

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Среди таковых - разного плана военные специальности, а также квалификации сопутствующие военному делу

- информирует Сопротивление

россияне внедряют для детей на ВОТ уроки, на которых учат убивать - Сопротивление5 октября 2024, 22:58 • 42012 просмотров

В Центре Национального Сопротивления объясняют, что через подобные мероприятия и различные образовательные программы и пропагандистские мероприятия россияне пытаются привлечь подростков к службе в армии, воспитывая в них лояльность к оккупационному режиму.

Такие действия направлены на то, чтобы сформировать из украинских детей будущих военных, которые будут поддерживать российскую агрессию.

Захватчики на ВОТ заставляют "волонтерить" местное население в рядах "народных дружин" - Сопротивление6 октября 2024, 23:43 • 101170 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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