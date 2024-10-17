В оккупированном Луганске состоится пропагандистское мероприятие рф, рассчитанное на то, чтобы «популяризировать» среди детей ТОТ Луганщины разного плана квалификации в военном деле в пользу армии захватчиков.

Пишет УНН со ссылкой на Сопротивление.

Россияне агитируют детей на ВОТ Украины получать военные специальности.

По данным Сопротивления, 19 октября во временно оккупированном Луганске пройдет так называемый день открытых дверей по поводу военного дела.

Мероприятие рассчитано на то, чтобы «популяризировать» наиболее востребованные специальности на рынке труда среди старшеклассников.

Среди таковых - разного плана военные специальности, а также квалификации сопутствующие военному делу - информирует Сопротивление

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В Центре Национального Сопротивления объясняют, что через подобные мероприятия и различные образовательные программы и пропагандистские мероприятия россияне пытаются привлечь подростков к службе в армии, воспитывая в них лояльность к оккупационному режиму.

Такие действия направлены на то, чтобы сформировать из украинских детей будущих военных, которые будут поддерживать российскую агрессию.

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