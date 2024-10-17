Російські загарбники переконують дітей на ТОТ України долучатися до зс рф та отримувати військові фахи
Київ • УНН
В окупованому Луганську відбудеться пропагандистський захід для популяризації військових професій серед дітей. Росія намагається виховати лояльність до окупаційного режиму та залучити підлітків до служби в армії.
В окупованому Луганську відбудеться пропагандистський захід рф, розрахований на те, аби "популяризувати" серед дітей ТОТ Луганщини різного плану кваліфікації у військовій справі на користь армії загарбників.
Пише УНН із посиланням на Спротив.
Росіяни агітують дітей на ТОТ України отримувати військові спеціальності.
За даними Спротиву, 19 жовтня у тимчасово окупованому Луганську пройде так званий день відкритих дверей з приводу вйськової справи.
Захід розрахований на те, аби "популяризувати" найбільш затребувані спеціальності на ринку праці серед старшокласників.
Серед таких – різного плану військові фахи, а також кваліфікації супутні військовій справі
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У Центрі Національного Спротиву пояснюють, що через подібні заходи та різні освітні програми й пропагандистські заходи росіяни намагаються залучити підлітків до служби в армії, виховуючи в них лояльність до окупаційного режиму.
Такі дії спрямовані на те, щоб сформувати з українських дітей майбутніх військових, які підтримуватимуть російську агресію.
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