Загарбники на ТОТ змушують "волонтерити" місцеве населення у рядах "народних дружин" - Спротив
Київ • УНН
На окупованих територіях України створюються "народні дружини" для контролю населення. Місцевих жителів примушують вступати до цих формувань, які очолюватимуть казаки та колишні військові.
На ТОТ України мають з’явитися народні дружини, які залучатимуть добровольців. Але окупаційна влада змушує місцеве населення долучитись. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Народні дружини мають з’явитися до кінця 2024 року на вулицях міст, що перебувають під контролем російських окупантів.
За попередніми даними, народні дружини працюватимуть на "добровільних" засадах. Однак, місцеве населення стикається з тиском з боку окупаційної влади, яка вимагає вступати до цих формувань.
Та оскільки в росіян є план кількості таких "волонтерів", то вже зараз місцеве населення змушують вступати та створювати такі собі угрупування добровольців при поліцайських відділеннях
За інформацією ЦНС, "костяк" народних дружин складатимуть переважно казакі, а також особи, які були списані з війська або силових структур через каліцтва. Основне завдання цих дружин полягає у забезпеченні "порядку", що насправді передбачає тотальний контроль за населенням.
Головне їх завдання - допомагати силовикам забезпечувати "порядок". Під порядком розуміється тотальний контроль задля виявлення проукраїнськи налаштованих людей, переслідування та схиляння до співпраці із ворогом,
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Окупанти вивезли чергову партію зерна з Маріуполя до Росії. Загальний обсяг викраденого через Маріупольський порт у цьому році перевищив 180 тисяч тонн.