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росіяни вивезли з окупованого Маріуполя ще 8 тисяч тонн українського зерна - Центр нацспротиву

росіяни вивезли з окупованого Маріуполя ще 8 тисяч тонн українського зерна - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 37382 перегляди

Окупанти вивезли чергову партію зерна з Маріуполя до Росії. Загальний обсяг викраденого через Маріупольський порт у цьому році перевищив 180 тисяч тонн.

Російські окупанти продовжують красти і вивозити зерно з України. Чергова партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальний обсяг вкраденого і перевезеного українського збіжжя через Маріупольський порт у цьому році вже перевищив 180 тисяч тонн.

У Центрі додають, що на тимчасово окупованих територіях півдня росіяни продовжують шантажем збирати зерно в місцевих аграріїв.

Тут російські окупанти вдалися до примітивної системи збору зерна, яка передбачає наявність так званого державного оператора, який за фіксованою ціною, нижче ринкових, збирає зерно у фермерів й перепродає його.

Окупанти вивезли пів мільйона тонн українського зерна з окупованої частини Запоріжжя – Федоров14.08.24, 16:54 • 36984 перегляди

Такі дії росії є частиною її політики з пограбування українських ресурсів на тимчасово окупованих територіях, що призводить до значних економічних втрат для України і посилює гуманітарну кризу в регіоні

- наголосили в Спротиві. 

Нагадаємо

В окупованому Криму росіяни відправили партію викраденого в Україні зерна з Севастополя до Сирії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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