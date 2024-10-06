росіяни вивезли з окупованого Маріуполя ще 8 тисяч тонн українського зерна - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Окупанти вивезли чергову партію зерна з Маріуполя до Росії. Загальний обсяг викраденого через Маріупольський порт у цьому році перевищив 180 тисяч тонн.
Російські окупанти продовжують красти і вивозити зерно з України. Чергова партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що загальний обсяг вкраденого і перевезеного українського збіжжя через Маріупольський порт у цьому році вже перевищив 180 тисяч тонн.
У Центрі додають, що на тимчасово окупованих територіях півдня росіяни продовжують шантажем збирати зерно в місцевих аграріїв.
Тут російські окупанти вдалися до примітивної системи збору зерна, яка передбачає наявність так званого державного оператора, який за фіксованою ціною, нижче ринкових, збирає зерно у фермерів й перепродає його.
Окупанти вивезли пів мільйона тонн українського зерна з окупованої частини Запоріжжя – Федоров14.08.24, 16:54 • 36984 перегляди
Такі дії росії є частиною її політики з пограбування українських ресурсів на тимчасово окупованих територіях, що призводить до значних економічних втрат для України і посилює гуманітарну кризу в регіоні
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