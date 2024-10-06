россияне вывезли из оккупированного Мариуполя еще 8 тысяч тонн украинского зерна - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Оккупанты вывезли очередную партию зерна из Мариуполя в Россию. Общий объем похищенного через Мариупольский порт в этом году превысил 180 тысяч тонн.
Российские оккупанты продолжают воровать и вывозить зерно из Украины. Очередная партия объемом 8 тысяч тонн зерна была вывезена из Мариуполя в один из российских портов. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общий объем украденного и перевезенного украинского зерна через Мариупольский порт в этом году уже превысил 180 тысяч тонн.
В Центре добавляют, что на временно оккупированных территориях юга россияне продолжают шантажом собирать зерно у местных аграриев.
Здесь российские оккупанты прибегли к примитивной системе сбора зерна, которая предусматривает наличие так называемого государственного оператора, который по фиксированной цене, ниже рыночных, собирает зерно у фермеров и перепродает его.
Оккупанты вывезли полмиллиона тонн украинского зерна из оккупированной части Запорожья - Федоров14 августа 2024, 13:54 • 35870 просмотров
Такие действия России являются частью ее политики по ограблению украинских ресурсов на временно оккупированных территориях, что приводит к значительным экономическим потерям для Украины и усиливает гуманитарный кризис в регионе
Напомним,
В оккупированном Крыму россияне отправили партию похищенного в Украине зерна из Севастополя в Сирию.