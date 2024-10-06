россияне вывезли из оккупированного Мариуполя еще 8 тысяч тонн украинского зерна - Центр нацсопротивления

Российские оккупанты продолжают воровать и вывозить зерно из Украины. Очередная партия объемом 8 тысяч тонн зерна была вывезена из Мариуполя в один из российских портов. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

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Отмечается, что общий объем украденного и перевезенного украинского зерна через Мариупольский порт в этом году уже превысил 180 тысяч тонн.

В Центре добавляют, что на временно оккупированных территориях юга россияне продолжают шантажом собирать зерно у местных аграриев.

Здесь российские оккупанты прибегли к примитивной системе сбора зерна, которая предусматривает наличие так называемого государственного оператора, который по фиксированной цене, ниже рыночных, собирает зерно у фермеров и перепродает его.

Оккупанты вывезли полмиллиона тонн украинского зерна из оккупированной части Запорожья - Федоров

Такие действия России являются частью ее политики по ограблению украинских ресурсов на временно оккупированных территориях, что приводит к значительным экономическим потерям для Украины и усиливает гуманитарный кризис в регионе - отметили в Сопротивлении.

Напомним,

В оккупированном Крыму россияне отправили партию похищенного в Украине зерна из Севастополя в Сирию.