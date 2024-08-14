Оккупанты вывезли полмиллиона тонн украинского зерна из оккупированной части Запорожья - Федоров

В этом году из Запорожской области было вывезено около полумиллиона тонн пшеницы, и планируется вывоз еще 200 тысяч тонн. Об этом рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы говорим о 1 млн тонн, как технических так и зерновых культур на ВОТ. Враг доставляет наше зерно в оккупированный Крым или в континентальную часть рф, откуда зерно экспортируется в третьи страны - говорит Федоров.

Он отметил, что в этом году из области было вывезено около полумиллиона тонн пшеницы, что составляет седьмую часть от всего зерна, которое россия экспортировала. Запланирован вывоз еще 200 тысяч тонн.

Примерно 1,8 млн тыс. га земли было на территории Запорожской области всего. Сейчас 80% оккупировано, поэтому примерно 1,4 млн га враг контролирует и на этих территориях выращивается большое количество урожая. Когда мы говорим о 1 млн тонн, потому что такая цифра фиксировалась в 2022-2023 году, что враг ее похитил с ВОТ. Это не только урожай конкретного года. Мы понимаем, что на зернохранилищах, элеваторах и в порту Бердянска находилось большое количество зерна, которое враг также похитил. Поэтому это не фигуральная сумма, а рассчитанная сумма из наличия того зерна, которое было на ВОТ - добавил Федоров.

Он говорит, что на ТОТ нет голода.

Напомним,

В оккупированном Крыму россияне отправили партию похищенного в Украине зерна из Севастополя в Сирию.