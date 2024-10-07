На ВОТ Украины должны появиться народные дружины, которые будут привлекать добровольцев. Но оккупационная власть заставляет местное население присоединиться. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Народные дружины должны появиться до конца 2024 года на улицах городов, находящихся под контролем российских оккупантов.

По предварительным данным, народные дружины будут работать на "добровольных" началах. Однако, местное население сталкивается с давлением со стороны оккупационных властей, которые требуют вступать в эти формирования.

Но поскольку у россиян есть план количества таких "волонтеров", то уже сейчас местное население заставляют вступать и создавать некие группировки добровольцев при полицейских отделениях - отмечают в ЦНС.

По информации ЦНС, "костяк" народных дружин будут составлять преимущественно казаки, а также лица, которые были списаны из армии или силовых структур из-за увечий. Основная задача этих дружин заключается в обеспечении "порядка", что на самом деле предполагает тотальный контроль за населением.

Главная их задача - помогать силовикам обеспечивать "порядок". Под порядком понимается тотальный контроль для выявления проукраински настроенных людей, преследование и склонение к сотрудничеству с врагом, - добавили в Сопротивлении.

Напомним

Оккупанты вывезли очередную партию зерна из Мариуполя в Россию. Общий объем похищенного через Мариупольский порт в этом году превысил 180 тысяч тонн.