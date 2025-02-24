российские войска нанесли удар по Славянску: есть погибший и разрушения
Киев • УНН
В Славянске прогремели два взрыва в результате атаки российских войск. По предварительным данным, погиб один человек, точное количество пострадавших устанавливается.
Армия рф атаковала Славянск, прогремели два взрыва, по меньшей мере 1 человек погиб. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Около 16 часов в городе прогремели 2 взрыва. Точно известно об 1 погибшем, но окончательное количество пострадавших может быть больше
Глава ОВА лично осмотрел места попаданий, дал распоряжение как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и оказать необходимую помощь пострадавшим.
На месте работают все ответственные службы.
Ночные удары по Донецкой области: количество пострадавших и масштабы разрушений21.02.25, 17:58 • 24282 просмотра