российские войска нанесли удар по Славянску: есть погибший и разрушения

Армия рф атаковала Славянск, прогремели два взрыва, по меньшей мере 1 человек погиб. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Около 16 часов в городе прогремели 2 взрыва. Точно известно об 1 погибшем, но окончательное количество пострадавших может быть больше - сообщил Филашкин.

Глава ОВА лично осмотрел места попаданий, дал распоряжение как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и оказать необходимую помощь пострадавшим.

На месте работают все ответственные службы.

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