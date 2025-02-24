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05:23 • 20409 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123989 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183454 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147809 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139200 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117540 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108123 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103007 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142673 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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російські війська завдали удару по Слов'янську: є загиблий та руйнування

російські війська завдали удару по Слов'янську: є загиблий та руйнування

Київ • УНН

 • 19324 перегляди

У Слов'янську пролунали два вибухи внаслідок атаки російських військ. За попередніми даними, загинула одна людина, точна кількість постраждалих встановлюється.

Армія рф атакувала Слов'янськ, пролунали два вибухи, щонайменше 1 людина загинула. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Близько 16 години у місті пролунали 2 вибухи. Достеменно відомо про 1 загиблого, але остаточна кількість постраждалих може бути більшою 

- повідомив Філашкін.

Голова ОВА особисто оглянув місця влучань, дав розпорядження якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу і надати необхідну допомогу постраждалим.

На місці працюють всі відповідальні служби.

Нічні удари по Донеччині: кількість постраждалих та масштаби руйнувань21.02.25, 17:58 • 25079 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
donetskДонецьк

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