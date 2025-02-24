російські війська завдали удару по Слов'янську: є загиблий та руйнування
Київ • УНН
У Слов'янську пролунали два вибухи внаслідок атаки російських військ. За попередніми даними, загинула одна людина, точна кількість постраждалих встановлюється.
Армія рф атакувала Слов'янськ, пролунали два вибухи, щонайменше 1 людина загинула. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Близько 16 години у місті пролунали 2 вибухи. Достеменно відомо про 1 загиблого, але остаточна кількість постраждалих може бути більшою
Голова ОВА особисто оглянув місця влучань, дав розпорядження якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу і надати необхідну допомогу постраждалим.
На місці працюють всі відповідальні служби.
Нічні удари по Донеччині: кількість постраждалих та масштаби руйнувань21.02.25, 17:58 • 25079 переглядiв