російські війська завдали удару по Слов'янську: є загиблий та руйнування

Армія рф атакувала Слов'янськ, пролунали два вибухи, щонайменше 1 людина загинула. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Близько 16 години у місті пролунали 2 вибухи. Достеменно відомо про 1 загиблого, але остаточна кількість постраждалих може бути більшою - повідомив Філашкін.

Голова ОВА особисто оглянув місця влучань, дав розпорядження якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу і надати необхідну допомогу постраждалим.

На місці працюють всі відповідальні служби.

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