Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе
Киев • УНН
российские военные расстреляли украинских солдат, которые сдались в плен в Бахмутском районе, убив по меньшей мере семерых.
российские военные расстреляли в Бахмутском районе украинских бойцов, которые сдавались в плен, это произошло, вероятно, в этом году 24 февраля. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Очередное военное преступление вероятно случилось 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе. На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли,
Детали
Точное количество казненных россиянами украинцев не известно, вероятно их было по меньшей мере семь. Это военнослужащие СОУ.
Такой расстрел - это военное преступление! Сейчас нам также известно из какой воинской части российской армии военные, которые беспощадно казнили украинцев,
Омбудсман отметил, что обратится с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали и публично признали, что российские военные убивают украинских пленных.
Напомним
На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли девятерых украинских военных, свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом DeepState.
Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе
российские военные расстреляли украинских солдат, которые сдались в плен в Бахмутском районе, убив по меньшей мере семерых.
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