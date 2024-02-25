Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе

российские военные расстреляли в Бахмутском районе украинских бойцов, которые сдавались в плен, это произошло, вероятно, в этом году 24 февраля. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Очередное военное преступление вероятно случилось 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе. На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли, - говорится в сообщении

Детали

Точное количество казненных россиянами украинцев не известно, вероятно их было по меньшей мере семь. Это военнослужащие СОУ.

Такой расстрел - это военное преступление! Сейчас нам также известно из какой воинской части российской армии военные, которые беспощадно казнили украинцев, - заявил Лубинец.

Омбудсман отметил, что обратится с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали и публично признали, что российские военные убивают украинских пленных.

Напомним

На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли девятерых украинских военных, свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом DeepState.