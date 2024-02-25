Лубінець відреагував на розстріл окупантами українських бійців в Бахмутському районі
Київ • УНН
російські військові розстріляли українських солдатів, які здалися в полон у Бахмутському районі, вбивши щонайменше сімох.
російські військові розстріляли в Бахмутському районі українських бійців, які здавалися в полон, це сталось, ймовірно, цьогоріч 24 лютого. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, пише УНН.
Черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі. На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли,
Деталі
Точну кількість страчених росіянами українців не відомо, ймовірно їх було щонайменше сім. Це військовослужбовці СОУ.
Такий розстріл – це воєнний злочин! Наразі нам також відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців,
Омбудсман зазначив, що звернеться з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених.
Нагадаємо
На Бахмутському напрямку окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових, свідчать кадри, опубліковані Telegram-каналом DeepState.