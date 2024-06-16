российские пропагандисты распространяют фейки о том, что после войны Украина превратится в буферное государство

российские пропагандисты распространяют очередную фейковую информацию о том, что после войны Украина якобы превратится в буферное государство или в зону отчуждения. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинский ландшафт после войны будет иметь очень мрачную картину. Новости о буферном государстве или даже зоне отчуждения приобретают реальные очертания. Такую новость и иллюстрацию распространяют пропагандисты в запрещенной в Украине сети "вконтакте".

Размышления о "мрачном будущем", которое якобы ожидает Украину - любимое, однако бессодержательное занятие российской пропаганды, - говорится в сообщении.

Замечается, что для иллюстрации этого пропагандистского вброса российские "креативщики" использовали фото заброшенного села Выставка Великоустюгского района Вологодской области рф, которое обезлюдело еще в начале 2000-х.

Напомним

российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Фальшивые видеоролики и фейковые новости призваны посеять панику среди участников и гостей Игр, нагнетая тревогу в связи с возможными терактами.