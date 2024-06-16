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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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російські пропагандисти поширюють фейки про те, що після війни Україна перетвориться на буферну державу

Київ • УНН

 • 44209 перегляди

російські пропагандисти поширюють фейкові новини про те, що після війни Україна стане буферною державою або зоною відчуження, використовуючи маніпулятивні образи та дезінформацію для дискредитації майбутнього України.

російські пропагандисти поширюють фейки про те, що після війни Україна перетвориться на буферну державу

російські пропагандисти поширюють чергову фейкову інформацію про те, що  після війни Україна нібито перетвориться на буферну державу або на зону відчуження. Про це повіддомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що український ландшафт після війни матиме дуже похмуру картину. Новини про буферну державу або навіть зону відчуження набувають реальних обрисів. Таку новину та ілюстрацію поширюють пропагандисти у забороненій в Україні мережі "вконтактє".

Роздуми про "похмуре майбутнє", яке нібито очікує Україну – улюблене, проте беззмістовне заняття російської пропаганди,

- йдеться у повідомленні.

Зауважується, що для ілюстрації цього пропагандистського вкиду російські "креативники" використали фото покинутого села виставка великоустюгського району вологодської області рф, яке знелюдніло ще на початку 2000-х. 

Нагадаємо

російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію, щоб дискредитувати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Фальшиві відеоролики і фейкові новини покликані посіяти паніку серед учасників і гостей Ігор, нагнітаючи тривогу у зв'язку з можливими терактами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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