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российские пилоты меньше наглеют после сбития более десятка Су-34 - Игнат

российские пилоты меньше наглеют после сбития более десятка Су-34 - Игнат

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 09:17  •  10982 просмотра

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российские пилоты стали менее "наглыми" после того, как в феврале Украина сбила более десятка их самолетов.

Из-за уничтожения 11 вражеских самолетов только за февраль российские пилоты стали меньше "наглеть". Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН

Детали

"российские пилоты уже не так наглеют, не так близко подлетают. Им, чтобы авиационная бомба полетела дальше - нужно подлететь ближе, потому что бомба планирует, она же не имеет двигателя своего, она летит, снижая теряет скорость. Поэтому российский пилотам нужно рисковать, рискуя они попадают в такие истории, как сегодня", - рассказал представитель Воздушных Сил ВСУ.

Кроме того, по словам Игната, в Украине появляется больше средств для того, чтобы сбивать вражеские самолеты на дальних подступах. 

Напомним 

Силы обороны на Восточном направлении сегодня "отминусовали" еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это уже третий сбитый российский самолет за последние 3 дня и одиннадцатый за последний месяц.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
sukhyi-su-34Су-34
yurii-ignatЮрий Игнат
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина
російські пілоти менше нахабніють після збиття понад десятка Су-34 - Ігнат
Russian pilots will be less impudent after shooting down more than a dozen Su-34s - Ignat
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