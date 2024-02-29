российские пилоты меньше наглеют после сбития более десятка Су-34 - Игнат

Из-за уничтожения 11 вражеских самолетов только за февраль российские пилоты стали меньше "наглеть". Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

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"российские пилоты уже не так наглеют, не так близко подлетают. Им, чтобы авиационная бомба полетела дальше - нужно подлететь ближе, потому что бомба планирует, она же не имеет двигателя своего, она летит, снижая теряет скорость. Поэтому российский пилотам нужно рисковать, рискуя они попадают в такие истории, как сегодня", - рассказал представитель Воздушных Сил ВСУ.

Кроме того, по словам Игната, в Украине появляется больше средств для того, чтобы сбивать вражеские самолеты на дальних подступах.

Напомним

Силы обороны на Восточном направлении сегодня "отминусовали" еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это уже третий сбитый российский самолет за последние 3 дня и одиннадцатый за последний месяц.