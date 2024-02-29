російські пілоти менше нахабніють після збиття понад десятка Су-34 - Ігнат
Київ • УНН
Російські пілоти стали менш "нахабними" після того, як у лютому Україна збила більше десятка їхніх літаків.
Через знищення 11 ворожих літаків тільки за лютий російські пілоти стали менше "нахабніти". Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"російські пілоти вже не так нахабніють, не так близько підлітають. Їм, щоб авіаційна бомба полетіла далі - потрібно підлетіти ближче, бо бомба планує, вона ж не має двигуна свого, вона летить, знижуючи втрачає швидкість. Тому російський пілотам потрібно ризикувати, ризикуючи вони потрапляють в такі історії, як сьогодні", — розповів речник Повітряних Сил ЗСУ.
Крім того, за словами Ігната, в Україні з'являється більше засобів для того, щоб збивати ворожі літаки на дальніх підступах.
Нагадаємо
Сили оборони на Східному напрямку сьогодні "відмінусували" ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це вже третій збитий російський літак за останні 3 дні і одинадцятий за останній місяць.