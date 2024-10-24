российские обстрелы Покровской громады: количество жертв растет

В Донецкой области три человека погибли в результате сегодняшних российских обстрелов Покровской общины. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По данным Филашкина, в Зеленом погибли два мужчины 58 и 65 лет, повреждены 3 дома.

В Даченском погибла 63-летняя женщина. Также получил повреждения дом.

Покровск и его окрестности - постоянная мишень для россиян. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь! - призвал председатель ОВА.

Дополнение

За прошедшие сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены здания учреждений, частные дома и газопровод, ранены по меньшей мере 3 человека.