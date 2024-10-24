російські обстріли Покровської громади: кількість жертв зростає
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Покровської громади Донецької області загинули троє мирних жителів. За минулу добу окупанти здійснили 12 обстрілів населених пунктів Донецької області, поранивши щонайменше трьох осіб.
У Донецькій області троє людей загинули внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Покровської громади. Про це у четвер повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
За даними Філашкіна, у Зеленому загинули два чоловіка 58 і 65 років, пошкоджено 3 будинки.
У Даченському загинула 63-річна жінка. Також зазнав пошкоджень будинок.
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Доповнення
За минулу добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено будівлі установ, приватні будинки і газогін, поранено щонайменше 3 людини.