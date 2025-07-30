Российские дроны атаковали Днепропетровскую область: есть попадания и пострадавшие
Киев • УНН
Днепропетровская область подверглась ночной атаке дронами, сбито 24 единицы. Попадания зафиксированы в Павлограде и Синельниковском районе, два человека ранены.
Днепропетровская область ночью подверглась атаке российских войск дронами, есть попадания в Павлограде и Синельниковском районе, известно о двух пострадавших в результате ударов рф за ночь, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"Ночью вражеские беспилотники атаковали Днепропетровщину", - сообщили в ГСЧС.
Как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, 24 дрона сбили.
В Павлограде ранения получил мужчина, 1955 года рождения. Он направлен в лечебное учреждение. В результате вражеской атаки изуродовано транспортное предприятие. Возникло несколько пожаров.
В Николаевской громаде Синельниковского района в результате попадания БпЛА повреждено фермерское хозяйство. Погибло около 20 голов крупного рогатого скота.
В Покровской громаде Синельниковского района враг атаковал частные предприятия.
По Межевской громаде ударили FPV-дронами. Ранена женщина.
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