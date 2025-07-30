Російські дрони атакували Дніпропетровщину: є влучання та постраждалі
Київ • УНН
Дніпропетровська область зазнала нічної атаки дронами, збито 24 одиниці. Влучання зафіксовані у Павлограді та Синельниківському районі, двоє людей поранено.
Дніпропетровська область уночі зазнала атаки російських військ дронами, є влучання у Павлограді та Синельниківському районі, відомо про двох постраждалих внаслідок ударів рф за ніч, повідомили у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
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"Вночі ворожі безпілотники атакували Дніпропетровщину", - повідомили у ДСНС.
Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, 24 дрони збили.
У Павлограді поранення отримав чоловік, 1955 року народження. Його направлено до лікувального закладу. Внаслідок ворожої атаки понівечене транспортне підприємство. Виникло декілька пожеж.
У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок влучання БпЛА пошкоджене фермерське господарство. Загинуло близько 20 голів крупної рогатої худоби.
У Покровській громаді Синельниківського району ворог атакував приватні підприємства.
По Межівській громаді вдарили FPV-дронами. Поранена жінка.
Троє людей постраждали через дронову атаку рф на Харків: показали наслідки30.07.25, 08:22 • 1800 переглядiв