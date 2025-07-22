российские авиабомбы поразили Сумы: спасатели показали последствия атаки

Поздно вечером 21 июля россия ударила управляемыми авиабомбами по г. Сумы. В ГСЧС показали последствия вражеской атаки, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что спасатели прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию.

Ранены 3 человека, из них - один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек - говорится в сообщении.

По данным спасателей, повреждены 5 многоквартирных домов, 18 автомобилей и торговый центр.

Напомним

В понедельник, 21 июля, около 22:30 россияне нанесли удар по территории Ковпаковского района Сумской общины. В результате атаки повреждены многоэтажки и нежилые помещения.

Атака на Сумы: 12 пострадавших, повреждены жилые дома, ТЦ и автомобили