Атака на Сумы: 12 пострадавших, повреждены жилые дома, ТЦ и автомобили

В результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

По его словам, в медицинское учреждение доставили двух жителей одного из наиболее поврежденных домов.

60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь. После удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью к медикам обратились 12 человек

По его словам, на месте попадания работают медики, психологи, экстренные службы – пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В свою очередь начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что среди раненых в городе есть ребенок.

С полуночи в детском саду № 22 работают представители Сумской ГВА и горсовета, которые будут консультировать по насущным вопросам. Штаб по ликвидации будет развернут в этом же месте с 8:00