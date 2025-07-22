Атака на Сумы: 12 пострадавших, повреждены жилые дома, ТЦ и автомобили
Киев • УНН
В результате российского удара по Сумам повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей. Двое жителей госпитализированы, среди 12 пострадавших есть ребенок.
В результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в медицинское учреждение доставили двух жителей одного из наиболее поврежденных домов.
60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь. После удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью к медикам обратились 12 человек
По его словам, на месте попадания работают медики, психологи, экстренные службы – пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
В свою очередь начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что среди раненых в городе есть ребенок.
С полуночи в детском саду № 22 работают представители Сумской ГВА и горсовета, которые будут консультировать по насущным вопросам. Штаб по ликвидации будет развернут в этом же месте с 8:00
Напомним
В понедельник, 21 июля, около 22:30 россияне нанесли удар по территории Ковпаковского района Сумской общины. В результате атаки повреждены многоэтажки и нежилые помещения.
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