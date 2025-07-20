В Сумах российский беспилотник повредил авто, дом и сеть электропередач
Киев • УНН
В Сумах российский ударный беспилотник повредил жилой дом, автомобиль и сеть электропередач. Часть домов осталась без электроснабжения, а родители 7-летнего мальчика обратились к медикам из-за жалоб на самочувствие.
Ударный беспилотник российских захватчиков атаковал Сумы. Были повреждены жилой дом, автомобиль и сеть электропередач, пишет УНН со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Олега Григорова.
Детали
Около часа назад российский ударный БпЛА атаковал Сумскую общину. Зафиксировано попадание в Заречном районе областного центра
В результате этого удара были повреждены окна жилого дома, автомобиль, сеть электропередач. Кроме того, часть домов осталась без электроснабжения.
Предварительно, обошлось без раненых, но к медикам обратились родители 7-летнего мальчика, который находился вблизи места взрыва и имеет жалобы на самочувствие. Продолжается обследование территории и ликвидация последствий вражеской атаки
Дополнение
В течение недели из приграничных общин Сумщины эвакуировано более 60 человек, среди которых 10 детей. Эвакуация продолжается из 213 населенных пунктов в 18 общинах, которые постоянно обстреливаются.
В Сумской области российский дрон атаковал медиков, эвакуировавших раненого гражданского. За сутки 13 июля в результате российских атак пострадали 9 человек, один погиб.