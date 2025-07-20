В Сумах российский беспилотник повредил авто, дом и сеть электропередач

Ударный беспилотник российских захватчиков атаковал Сумы. Были повреждены жилой дом, автомобиль и сеть электропередач, пишет УНН со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Олега Григорова.

Детали

Около часа назад российский ударный БпЛА атаковал Сумскую общину. Зафиксировано попадание в Заречном районе областного центра - говорится в сообщении главы ОВА.

В результате этого удара были повреждены окна жилого дома, автомобиль, сеть электропередач. Кроме того, часть домов осталась без электроснабжения.

Предварительно, обошлось без раненых, но к медикам обратились родители 7-летнего мальчика, который находился вблизи места взрыва и имеет жалобы на самочувствие. Продолжается обследование территории и ликвидация последствий вражеской атаки - отметил Григоров.

Дополнение

В течение недели из приграничных общин Сумщины эвакуировано более 60 человек, среди которых 10 детей. Эвакуация продолжается из 213 населенных пунктов в 18 общинах, которые постоянно обстреливаются.

В Сумской области российский дрон атаковал медиков, эвакуировавших раненого гражданского. За сутки 13 июля в результате российских атак пострадали 9 человек, один погиб.