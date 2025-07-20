У Сумах російський безпілотник пошкодив авто, будинок та мережу електропередач

Ударний безпілотник російських загарбників атакував Суми. Було пошкоджено житловий будинок, автомобіль і мережу електропередач, пише УНН з посиланням на повідомлення очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Деталі

Близько години тому російський ударний БпЛА атакував Сумську громаду. Зафіксовано влучання в Зарічному районі обласного центру - говориться у повідомленні глави ОВА.

Внаслідок цього удару було пошкоджені вікна житлового будинку, автомобіль, мережа електропередач. Крім того, що частина будинків залишилася без електропостачання.

Попередньо, обійшлося без поранених, але до медиків звернулися батьки 7-річного хлопчика, який перебував поблизу місця вибуху та має скарги на самопочуття. Триває обстеження території та ліквідація наслідків ворожої атаки - зазначив Григоров.

Доповнення

Протягом тижня з прикордонних громад Сумщини евакуйовано понад 60 осіб, серед яких 10 дітей. Евакуація триває з 213 населених пунктів у 18 громадах, які постійно обстрілюються.

На Сумщині російський дрон атакував медиків, які евакуювали пораненого цивільного. За добу 13 липня внаслідок російських атак постраждало 9 людей, одна загинула.