Атака по Сумах: 12 постраждалих, пошкоджено житлові будинки, ТЦ та автівки

Унаслідок цинічного російського удару по житловому району Сум пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

За його словами, до медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків.

60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу. Після удару ворога багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо за допомогою до медиків звернулися 12 людей

За його словами, на місці влучання працюють медики, психологи, екстрені служби – постраждалим надається вся необхідна допомога.

У свою чергу начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що серед поранених у місті є дитина.

З опівночі в дитсадку № 22 працюють представники Сумської МВА та міськради, які консультуватимуть з нагальних питань Штаб з ліквідації буде розгорнуто в цьому ж місці з 8:00