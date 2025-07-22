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Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
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Атака по Сумах: 12 постраждалих, пошкоджено житлові будинки, ТЦ та автівки

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Внаслідок російського удару по Сумах пошкоджено 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автомобілів. Двох мешканців госпіталізовано, серед 12 постраждалих є дитина.

Атака по Сумах: 12 постраждалих, пошкоджено житлові будинки, ТЦ та автівки

Унаслідок цинічного російського удару по житловому району Сум пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, до медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків.

60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу. Після удару ворога багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо за допомогою до медиків звернулися 12 людей

- розповів Григоров.

За його словами, на місці влучання працюють медики, психологи, екстрені служби – постраждалим надається вся необхідна допомога.

У свою чергу начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що серед поранених у місті є дитина.

З опівночі в дитсадку № 22 працюють представники Сумської МВА та міськради, які консультуватимуть з нагальних питань Штаб з ліквідації буде розгорнуто в цьому ж місці з 8:00

- повідомив Кривошеєнко.

Нагадаємо

У понеділок, 21 липня, близько 22:30 росіяни завдали удару по території Ковпаківського району Сумської громади. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові приміщення.

У Сумах російський безпілотник пошкодив авто, будинок та мережу електропередач20.07.25, 15:46 • 4564 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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