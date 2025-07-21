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Удар росіян по Сумах: є поранені, пошкоджено будинки

Київ • УНН

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21 липня близько 22:30 росіяни завдали удару по Ковпаківському району Сумської громади. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки та нежитлові приміщення, троє людей постраждали.

Удар росіян по Сумах: є поранені, пошкоджено будинки

У понеділок, 21 липня, близько 22:30 росіяни завдали удару по території Ковпаківського району Сумської громади. Попередньо, двоє людей поранені, інформує УНН із посиланням на повідомлення керівника Сумської ОВА Олега Григорова.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові приміщення.

Триває обстеження території

- написав Григоров.

Він додав, що на місці події працюють усі необхідні служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Тим часом мер Сум Артем Кобзар повідомив про два вибухи у місті. За його словами, це було влучання КАБів.

Попередньо: загиблих немає, але є троє постраждалих

- написав Кобзар.

За його словами, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибито вікна, зруйновано балкони. На місці працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо

Напередодні у Сумах російський ударний безпілотник пошкодив житловий будинок, автомобіль та мережу електропередач. Частина будинків залишилася без електропостачання, а батьки 7-річного хлопчика звернулися до медиків через скарги на самопочуття.

Протягом минулого тижня з прикордонних громад Сумщини евакуйовано понад 60 осіб, серед яких 10 дітей. Евакуація триває з 213 населених пунктів у 18 громадах, які постійно обстрілюються.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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