Удар россиян по Сумам: есть раненые, повреждены дома

В понедельник, 21 июля, около 22:30 россияне нанесли удар по территории Ковпаковского района Сумской общины. Предварительно, два человека ранены, информирует УНН со ссылкой на сообщение руководителя Сумской ОВА Олега Григорова.

Детали

По его словам, в результате атаки повреждены многоэтажки и нежилые помещения.

Продолжается обследование территории - написал Григоров.

Он добавил, что на месте происшествия работают все необходимые службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Тем временем мэр Сум Артем Кобзарь сообщил о двух взрывах в городе. По его словам, это было попадание КАБов.

Предварительно: погибших нет, но есть трое пострадавших - написал Кобзарь.

По его словам, поврежден многоквартирный жилой дом - выбиты окна, разрушены балконы. На месте работают все необходимые службы.

Напомним

Накануне в Сумах российский ударный беспилотник повредил жилой дом, автомобиль и сеть электропередач. Часть домов осталась без электроснабжения, а родители 7-летнего мальчика обратились к медикам из-за жалоб на самочувствие.

В течение прошлой недели из приграничных общин Сумщины эвакуировано более 60 человек, среди которых 10 детей. Эвакуация продолжается из 213 населенных пунктов в 18 общинах, которые постоянно обстреливаются.

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