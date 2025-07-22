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російські авіабомби вразили Суми: рятувальники показали наслідки атаки

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Пізно ввечері 21 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок атаки пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 18 автомобілів та торговельний центр, 12 осіб звернулися за медичною допомогою.

російські авіабомби вразили Суми: рятувальники показали наслідки атаки

Пізно ввечері 21 липня росія вдарила керованими авіабомбами по м. Суми. В ДСНС показала наслідки ворожої атаки, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що рятувальники прибули на місце, евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь і обстежили територію.

Поранено 3 людей, з них - одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб

- йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 18 автомобілів та торговельний центр.

Нагадаємо

У понеділок, 21 липня, близько 22:30 росіяни завдали удару по території Ковпаківського району Сумської громади. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові приміщення.

Атака на Суми: 12 постраждалих, пошкоджено житлові будинки, ТЦ та автівки22.07.25, 01:22 • 2102 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Суми
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