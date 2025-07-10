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российская пропаганда использует украинские кадры для дискредитации: Игнат призвал не распространять фото обломков ракет

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат призвал не распространять фото обломков сбитых ракет, поскольку их использует российская пропаганда для создания фейков. Враг применяет сложные маршруты для ударов по Киеву, усложняя работу ПВО.

российская пропаганда использует украинские кадры для дискредитации: Игнат призвал не распространять фото обломков ракет

 После очередной массированной атаки на Киев, представитель Воздушных сил Юрий Игнат предупредил об опасности публикации фото и видео обломков сбитых ракет. По его словам, такие кадры активно использует российская пропаганда для создания фейков и дискредитации украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Он отметил, что во время ночной атаки основным направлением удара для врага была столица Украины, и киевская ПВО активно работала по вражеским целям всю ночь. Впрочем, Игнат также подчеркнул, что после каждого перехвата обломки ракет падают на землю, и граждане, не понимая, что именно фотографируют, публикуют снимки в сети, чем немедленно пользуются вражеские ресурсы.

Сбитая баллистика, сбитые крылатые ракеты, и зенитная ракета, которая сбивает в небе вражескую крылатую или баллистическую ракету... обязательно какой-то фрагмент попадает на землю. Ну соответственно, фотографируется, выставляется это все в телеграмме. Люди не понимают, что это за ракета, говорят, что это русская. Ну а вражеские пропагандистские паблики забирают эти фотографии или видео и говорят: "Так вот, это у них зенитная ракета иностранного производства, обстреливают сами себя и так далее. Идет дискредитация (Украины – ред.)

– объяснил Игнат.

В этом контексте он призвал быть сознательными и заниматься публикацией подобного контента, особенно, если вы не знаток оружия.

По его словам, удары по Киеву осуществляются сложно организованными маршрутами с разных направлений и высот, что усложняет работу ПВО.

Говорить о какой-то странности маршрутов не приходится. Основное направление удара, безусловно, это город Киев. Если посмотреть вокруг Киева все красное, то есть с разных направлений заходят, на разных высотах, то есть… и сверхнизкие высоты, и выше поднимают, атакуя таким образом с разных сторон, что, конечно, усложняет работу противовоздушной обороны

- объяснил он

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат добавил, что несмотря на это над сбитием работают все возможные средства – от мобильных огневых групп до зенитных дронов.

Дополнение

В Киеве ночная атака рф затронула шесть районов, возникли пожары, на местах работали спасательные службы.

Руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что над ликвидацией последствий обстрела в Киеве работало 400 спасателей и 91 единица спасательной техники.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Юрий Игнат
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Киев
Tesla
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