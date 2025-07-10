российская пропаганда использует украинские кадры для дискредитации: Игнат призвал не распространять фото обломков ракет

После очередной массированной атаки на Киев, представитель Воздушных сил Юрий Игнат предупредил об опасности публикации фото и видео обломков сбитых ракет. По его словам, такие кадры активно использует российская пропаганда для создания фейков и дискредитации украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Он отметил, что во время ночной атаки основным направлением удара для врага была столица Украины, и киевская ПВО активно работала по вражеским целям всю ночь. Впрочем, Игнат также подчеркнул, что после каждого перехвата обломки ракет падают на землю, и граждане, не понимая, что именно фотографируют, публикуют снимки в сети, чем немедленно пользуются вражеские ресурсы.

Сбитая баллистика, сбитые крылатые ракеты, и зенитная ракета, которая сбивает в небе вражескую крылатую или баллистическую ракету... обязательно какой-то фрагмент попадает на землю. Ну соответственно, фотографируется, выставляется это все в телеграмме. Люди не понимают, что это за ракета, говорят, что это русская. Ну а вражеские пропагандистские паблики забирают эти фотографии или видео и говорят: "Так вот, это у них зенитная ракета иностранного производства, обстреливают сами себя и так далее. Идет дискредитация (Украины – ред.) – объяснил Игнат.

В этом контексте он призвал быть сознательными и заниматься публикацией подобного контента, особенно, если вы не знаток оружия.

По его словам, удары по Киеву осуществляются сложно организованными маршрутами с разных направлений и высот, что усложняет работу ПВО.

Говорить о какой-то странности маршрутов не приходится. Основное направление удара, безусловно, это город Киев. Если посмотреть вокруг Киева все красное, то есть с разных направлений заходят, на разных высотах, то есть… и сверхнизкие высоты, и выше поднимают, атакуя таким образом с разных сторон, что, конечно, усложняет работу противовоздушной обороны - объяснил он

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат добавил, что несмотря на это над сбитием работают все возможные средства – от мобильных огневых групп до зенитных дронов.

Дополнение

В Киеве ночная атака рф затронула шесть районов, возникли пожары, на местах работали спасательные службы.

Руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что над ликвидацией последствий обстрела в Киеве работало 400 спасателей и 91 единица спасательной техники.