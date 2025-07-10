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російська пропаганда використовує українські кадри для дискредитації: Ігнат закликав не поширювати фото уламків ракет

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав не поширювати фото уламків збитих ракет, оскільки їх використовує російська пропаганда для створення фейків. Ворог застосовує складні маршрути для ударів по Києву, ускладнюючи роботу ППО.

російська пропаганда використовує українські кадри для дискредитації: Ігнат закликав не поширювати фото уламків ракет

 Після чергової масованої атаки на Київ, речник Повітряних сил Юрій Ігнат попередив про небезпеку публікації фото та відео уламків збитих ракет. За його словами, такі кадри активно використовує російська пропаганда для створення фейків та дискредитації української системи протиповітряної оборони.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Він зауважив, що під час нічної атаки, основним напрямком удару для ворога була столиця України й київська ППО активно працювала по ворожих цілях всю ніч. Втім, Ігнат також наголосив, що після кожного перехоплення уламки ракет падають на землю, і громадяни, не розуміючи, що саме фотографують, публікують знімки в мережі, чим негайно користуються ворожі ресурси.

Збиту балістику, збито крилаті ракети, і зенітна ракета, яка збиває в небі ворожу крилату чи балістичну ракету... обов'язково якийсь фрагмент попадає на землю. Ну відповідно, фотографується, виставляється це все в телеграмі. Люди не розуміють, що це за ракета, кажуть, що це російська. Ну а ворожі пропагандистські пабліки забирають ці фотографії чи відео і кажуть: "Так от, це у них зенітна ракета іноземного виробництва, обстрілюють самі себе і так далі. Іде дискредитація (України – ред.)

– пояснив Ігнат.

У цьому контексті він закликав бути свідомими й займатися публікацією подібного контенту, особливо, якщо ви не знавець зброї.

За його словами, удари по Києву здійснюються складно організованими маршрутами з різних напрямків і висот, що ускладнює роботу ППО.

Говорити про якусь дивність маршрутів не доводиться. Основний напрямок удару, безумовно, це місто Київ. Якщо подивитися довкола Києву все червоне, тобто з різних напрямків заходять, на різних висотах, тобто… і наднизькі висоти, і вище підіймають, атакуючи таким чином з різних сторін, що, звісно, ускладнює роботу протиповітряної оборони

- пояснив він

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат додав, що попри це над збиттям працюють всі можливі засоби – від мобільних вогневих груп до зенітних дронів.

Доповнення

У Києві нічна атака рф зачепила шість районів, виникли пожежі, на місцях працювали рятувальнфі служби.

Керівник пресслужби ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що над ліквідацією наслідків обстрілу у Києві працювало 400 рятувальників та 91 одиниця рятувальної техніки.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Ігнат Юрій Робертович
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Київ
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