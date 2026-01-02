Российская армия в центре Харькова, последствия уточняются - мэр
Киев • УНН
Российская армия нанесла удар по центру Харькова. Последствия атаки сейчас уточняются городским головой Игорем Тереховым.
Армия рф атаковала центр Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Враг нанес удар по центру Харькова. Последствия уточняются
Добавим
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что враг нанес удар по Киевскому району Харькова.
Последствия попадания уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала
Напомним
В Харькове 1 января прогремели взрывы, предварительно, российские оккупанты совершили атаку КАБом по пригороду. Известно об одном пострадавшем в результате удара.