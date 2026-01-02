Российская армия в центре Харькова, последствия уточняются - мэр

Армия рф атаковала центр Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Враг нанес удар по центру Харькова. Последствия уточняются - сообщил Терехов.

Вражеский КАБ ударил по территории экопарка в Харькове, погибли птицы

Добавим

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что враг нанес удар по Киевскому району Харькова.

Последствия попадания уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала - сообщил Синегубов.

Напомним

В Харькове 1 января прогремели взрывы, предварительно, российские оккупанты совершили атаку КАБом по пригороду. Известно об одном пострадавшем в результате удара.