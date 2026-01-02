Российская армия в центре Харькова, последствия уточняются - мэр

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 2918 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 9262 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 12611 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 50253 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 76856 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 59022 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 54376 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 180415 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 176223 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57425 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
73%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей2 января, 03:34 • 14503 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос2 января, 04:31 • 11881 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 16705 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет08:45 • 8676 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 11900 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 11954 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 37120 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 54680 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 180416 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 102131 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Илон Маск
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Иран
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 32858 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 41647 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 41967 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 102131 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 40397 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Российская армия в центре Харькова, последствия уточняются - мэр

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Российская армия нанесла удар по центру Харькова. Последствия атаки сейчас уточняются городским головой Игорем Тереховым.

Российская армия в центре Харькова, последствия уточняются - мэр

Армия рф атаковала центр Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Враг нанес удар по центру Харькова. Последствия уточняются 

- сообщил Терехов.

Вражеский КАБ ударил по территории экопарка в Харькове, погибли птицы01.01.26, 13:39 • 3012 просмотров

Добавим

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что враг нанес удар по Киевскому району Харькова.

Последствия попадания уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала 

- сообщил Синегубов.

Напомним

В Харькове 1 января прогремели взрывы, предварительно, российские оккупанты совершили атаку КАБом по пригороду. Известно об одном пострадавшем в результате удара.

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков