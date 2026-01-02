Російська армія середмістя Харкова, наслідки уточнюються - мер
Київ • УНН
Російська армія здійснила удар по середмістю Харкова. Наслідки атаки наразі уточнюються міським головою Ігорем Тереховим.
Армія рф атакувала середмістя Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Ворог здійснив удар по середмістю Харкова. Наслідки уточнюються
Ворожий КАБ вдарив по території екопарку у Харкові, загинули птахи01.01.26, 13:39 • 3010 переглядiв
Додамо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог завдав удар по Київському району Харкова.
Наслідки влучання уточнюються. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила
Нагадаємо
У Харкові 1 січня пролунали вибухи, попередньо, російські окупанти здійснили атаку КАБом по передмістю. Відомо про одного постраждалого внаслідок удару.