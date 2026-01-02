Російська армія середмістя Харкова, наслідки уточнюються - мер

Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати

Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати

Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати

Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати 1 січня, 00:00 • 41869 перегляди